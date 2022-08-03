Колишній канлер Німеччини Герхард Шредер закликав уряд ФРН вирішити газовий дефіцит за рахунок запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Шредер в інтерв'ю німецькому виданню Stern.

"Найпростішим рішенням було б ввести в експлуатацію газопровід "Північний потік-2". Його будівництво завершено. Коли справи підуть зовсім туго, цей трубопровід є, і з обома газопроводами "Північний потік" проблем з поставками не буде", - сказав він.