Іран міг відправити до Росії першу партію бойових безпілотників - ISW [ Редагувати ]
Іран міг відправити до Росії першу партію бойових безпілотних літальних апаратів (БПЛА) разом з іранськими пілотами та техніками, які навчатимуться обслуговування літаків Су-35. Про це повідомляє американський Інститут з вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що ця інформація заснована на даних американської розвідки з відкритих джерел.
Якщо ця інформація вірна, з неї випливає, що Іран може отримати російські літаки Су-35 в обмін на безпілотники, що могло бути частиною угоди, підписаної Москвою та Тегераном 26 липня.
У ISW вважають, що угода про збільшення пасажирських рейсів з Ірану до Росії може бути використана Тегераном для російських бойових літаків.
26 липня Росія та Іран підписали угоду про співробітництво ремонтних центрів Ірану з російською авіагалуззю, яка передбачає експорт до Росії деталей та обладнання для літаків та надання технічної підтримки з боку Ірану.
16 липня в адміністрації Білого дому розповіли про намір іранської сторони продати Росії сотні БПЛА у прискорені терміни. У Тегерані та Москві цю інформацію спростовували.
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