Президент росії володимир путін нічого суттєвого не досягнув на переговорах в Ірані, окрім приниження. Про це повідомляється у Facebook радника голови МВС Вадима Денисенка.

В МВС говорять, що, по-перше - це приниження, оскільки вперше за останні роки путін їхав на переговори без явної переваги.

Він їхав прохачем.

По-друге, нічого нового він не добився і не отримав.

Судячи з усього, його єдиний козир - вплив у Сирії, йому довелося розміняти на міфічні обіцянки допомогти з технологічним ембарго (ну нема в нього електроніки). Поки це лише обіцянки.

В МВС пояснюють, що головна гра путіна - нафта і газ, якими він шантажуватиме Європу.

Поки Європа тримається. Друга головна гра путіна - криза біженців через продовольчі проблеми поки знаходиться в стадії переговорів (можливо імітації переговорів). Путін навряд чи робитиме жест доброї волі з вивезенням українського зерна, якщо не отримає за це щось замість. Поки ми не розуміємо, що він може отримати на заміну.

Крім того, на думку радника глави МВС, для путіна Іран - це не лише приниження, а ще й істерика.

Те, що синхронно путін, Слуцький та Ушаков заговорили про переговори означає лише одне - Путін усвідомив глибину проблеми та істерить. Йому потрібно прискорювати процеси по закінченню війни.

В МВС також висловилися і щодо ядерних погроз росії.