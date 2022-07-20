Візит путіна до Ірану: чи є результати, окрім приниження [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін нічого суттєвого не досягнув на переговорах в Ірані, окрім приниження. Про це повідомляється у Facebook радника голови МВС Вадима Денисенка.
В МВС говорять, що, по-перше - це приниження, оскільки вперше за останні роки путін їхав на переговори без явної переваги.
Він їхав прохачем.
По-друге, нічого нового він не добився і не отримав.
Судячи з усього, його єдиний козир - вплив у Сирії, йому довелося розміняти на міфічні обіцянки допомогти з технологічним ембарго (ну нема в нього електроніки). Поки це лише обіцянки.
В МВС пояснюють, що головна гра путіна - нафта і газ, якими він шантажуватиме Європу.
Поки Європа тримається. Друга головна гра путіна - криза біженців через продовольчі проблеми поки знаходиться в стадії переговорів (можливо імітації переговорів). Путін навряд чи робитиме жест доброї волі з вивезенням українського зерна, якщо не отримає за це щось замість. Поки ми не розуміємо, що він може отримати на заміну.
Крім того, на думку радника глави МВС, для путіна Іран - це не лише приниження, а ще й істерика.
Те, що синхронно путін, Слуцький та Ушаков заговорили про переговори означає лише одне - Путін усвідомив глибину проблеми та істерить. Йому потрібно прискорювати процеси по закінченню війни.
В МВС також висловилися і щодо ядерних погроз росії.
І останнє. Повторю те, що я писав і говорив багато раз - ніякої ядерної зброї для закінчення війни він не буде приміряти. По-перше, він трус, а, по-друге, це остаточно забере його в ізоляцію. Більше західної зброї і все в нас буде добре.
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