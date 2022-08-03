Учні художньої студії розмальовують футболки для поранених бійців у Черкасах [ Редагувати ]
Котики-талісмани для захисників. У Черкасах учні художньої студії розмальовують футболки для поранених бійців. Дітлахи самостійно обирають малюнки й створюють ексклюзивні обереги. Що саме зображують на футболках - подивіться!
Густо, густо як сметанка покриваєш.
Зосереджено й обережно - учні художньої студії пензлем вимальовують на футболки яскраві картинки. Восьмирічна Катя - великого доброго рудого кота. Дівчинка сподівається - це допоможе посміхнутись комусь із захисників.
Катерина Письменна, школярка:
Щоб вони хорошо воювали й стали веселішими, хороші доми строїли, захищали Україну.
Мар'яна на футболці малює мить перемоги України над загарбниками.
Мар'яна Боброва, школярка:
Я хотіла передати захисникам, що ми точно переможемо, там така мишка маленька мертва - то росія, а котик то Україна.
Вихованці художньої студії від початку повномасштабного вторгнення створюють для захисників листівки. А коли дізналися, що волонтери передають пораненим у шпиталі футболки, запропонували яскраво їх розмальовувати. Головний мотив обрали одразу.
Ольга Куська, художниця:
Від смішних наїдених котів-пузатиків до військових котів, патріотичних котів, в нас оно Маша минулого разу намалювала кота, який виганяє мітлою свиней, які несуть пральні машинки й підписала "Геть з України". Як Маша підписала? Свиня не красіва. Геть з України, свиня не красіва.
Волонтери, які передають артфутболки у медзаклади кажуть - забути здивовані очі хлопців неможливо.
Оксана Гнатюк, волонтерка:
Ви навіть не уявляєте, неможливо передати їх вираз обличчя, от вони посміхаються, губляться, відразу губляться, особливо коли не знають, що таке може ще бути, отім один в одного, а де ти взяв, а ще якщо це піксельна футболка, то взагалі.
У художній студії вже розмалювали сто футболок. І пензликів діти не відкладатимуть. У кожне зображення школярі вкладають велику вдячність захисникам.
по темі
А цього юного шахіста знає чи не кожен ужгородець. Хлопчик з перших днів війни займається благодійністю. І допомагають йому в цьому саме шахи.
Містяни переживають, що саме наповнені школи - стануть головною ціллю росіян в тилу України. До того ж жоден освітній заклад в місті не обладнаний повноцінним бомбосховищем.
Радомир Пилипенко грав з місцевими мешканцями за донати для українських військових. Збирати гроші хлопчик, який здобув високий титул, вирішив завдяки десятирічній киянці Валерії Єжовій.
Це лише за офіційною статистикою гуманітарного центру. Дедалі більше людей - обирає саме Черкащину - для постійного проживання.
Така окопна свічка не боїться ні вологи, ні вітру. Вона легко може освітити окоп чи підвал, обігріти бліндаж, швидко закип'ятити воду та навіть розігріти обід.