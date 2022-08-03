Котики-талісмани для захисників. У Черкасах учні художньої студії розмальовують футболки для поранених бійців. Дітлахи самостійно обирають малюнки й створюють ексклюзивні обереги. Що саме зображують на футболках - подивіться!

Густо, густо як сметанка покриваєш.

Зосереджено й обережно - учні художньої студії пензлем вимальовують на футболки яскраві картинки. Восьмирічна Катя - великого доброго рудого кота. Дівчинка сподівається - це допоможе посміхнутись комусь із захисників.

Катерина Письменна, школярка:

Щоб вони хорошо воювали й стали веселішими, хороші доми строїли, захищали Україну.

Мар'яна на футболці малює мить перемоги України над загарбниками.

Мар'яна Боброва, школярка:

Я хотіла передати захисникам, що ми точно переможемо, там така мишка маленька мертва - то росія, а котик то Україна.

Вихованці художньої студії від початку повномасштабного вторгнення створюють для захисників листівки. А коли дізналися, що волонтери передають пораненим у шпиталі футболки, запропонували яскраво їх розмальовувати. Головний мотив обрали одразу.

Ольга Куська, художниця:

Від смішних наїдених котів-пузатиків до військових котів, патріотичних котів, в нас оно Маша минулого разу намалювала кота, який виганяє мітлою свиней, які несуть пральні машинки й підписала "Геть з України". Як Маша підписала? Свиня не красіва. Геть з України, свиня не красіва.

Волонтери, які передають артфутболки у медзаклади кажуть - забути здивовані очі хлопців неможливо.

Оксана Гнатюк, волонтерка:

Ви навіть не уявляєте, неможливо передати їх вираз обличчя, от вони посміхаються, губляться, відразу губляться, особливо коли не знають, що таке може ще бути, отім один в одного, а де ти взяв, а ще якщо це піксельна футболка, то взагалі.

У художній студії вже розмалювали сто футболок. І пензликів діти не відкладатимуть. У кожне зображення школярі вкладають велику вдячність захисникам.