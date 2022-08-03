Попри мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги, запроваджений Верховною Радою, в Україні все одно зросте вартість "комуналки". Такий висновок можна зробити з інфляційного зпрогнозу НБУ.

Зростання тарифів почнеться приблизно з другого півріччя 2023 року. До кінця воєнного стану забороняється підвищувати тарифи на комунальні послуги для всіх категорій споживачів.

Основний же внесок у значне зростання адміністративної інфляції на прогнозному горизонті матиме підвищення тарифів на комунальні послуги.

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З огляду на високу соціальну значущість тарифів на ЖКГ, підвищення тарифів, буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки.

Поки що тарифи на комунальні послуги в Україні залишаються незмінними, навіть попри зростання цін на енергоносії в усьому світі.

Таким чином, високі ціни на газ у світі практично не матимуть прямого впливу на споживчу інфляцію у поточному році.

Нагадаємо, що Кабмін "заморозив" тарифи на електроенергію до 31 жовтня 2022 року. Для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на годину, один кіловат електроенергії і надалі коштуватиме 1,44 грн. В Україні таку кількість електроенергії споживає майже 80% домогосподарств. Для тих, хто споживає більше, тариф становить 1,68 грн/кіловат.