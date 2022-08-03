В Україні зростуть тарифи на комуналку: в НБУ назвали терміни [ Редагувати ]
Попри мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги, запроваджений Верховною Радою, в Україні все одно зросте вартість "комуналки". Такий висновок можна зробити з інфляційного зпрогнозу НБУ.
Зростання тарифів почнеться приблизно з другого півріччя 2023 року. До кінця воєнного стану забороняється підвищувати тарифи на комунальні послуги для всіх категорій споживачів.
Основний же внесок у значне зростання адміністративної інфляції на прогнозному горизонті матиме підвищення тарифів на комунальні послуги.
З огляду на високу соціальну значущість тарифів на ЖКГ, підвищення тарифів, буде поетапним та супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки.
Поки що тарифи на комунальні послуги в Україні залишаються незмінними, навіть попри зростання цін на енергоносії в усьому світі.
Таким чином, високі ціни на газ у світі практично не матимуть прямого впливу на споживчу інфляцію у поточному році.
Нагадаємо, що Кабмін "заморозив" тарифи на електроенергію до 31 жовтня 2022 року. Для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на годину, один кіловат електроенергії і надалі коштуватиме 1,44 грн. В Україні таку кількість електроенергії споживає майже 80% домогосподарств. Для тих, хто споживає більше, тариф становить 1,68 грн/кіловат.
по темі
Рішення НБУ підвищити офіційний курс на 25% до 36,57 гривень за долар матиме лише обмежений вплив на інфляцію
У Національному банку України заявили, що у червні інфляція сягнула 21,5%. Очікується, що за підсумками 2022 року вона перевищить 30%
Національний банк України посилив вимоги до приміщень небанківських установ
Національний банк України почав благодійну акцію "Смілива гривня". Впродовж наступних трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 та 10 гривень для потреб Збройних сил України.
У НБУ заявили, що "тимчасові труднощі на готівковому ринку не можуть зупинити позитивні тенденції в економічному секторі". І закликають з більшим оптимізмом дивитись на перспективи гривні.