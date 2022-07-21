Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 25% річних. Про це 21 липня повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

Таке рішення ухвалено з огляду на необхідність забезпечення привабливості гривневих активів та утримання курсової стабільності в умовах тривалого й суттєвого цінового тиску і переважання інфляційних ризиків на горизонті прогнозу. Це разом із коригуванням офіційного обмінного курсу до 36,57 грн/дол. США та додатковими заходами економічної політики знизить попит на валютному ринку.

У такий спосіб з урахуванням запланованих надходжень фінансової допомоги від партнерів Україна зможе підтримувати достатній рівень міжнародних резервів і, відповідно, забезпечувати курсову й макрофінансову стабільність.

Облікова ставка зберігатиметься на рівні 25% щонайменше до другого кварталу 2024 року, зазначив голова НБУ.

У Національному банку України заявили, що у червні інфляція сягнула 21,5%. Очікується, що за підсумками 2022 року вона перевищить 30%.

Через війну Україна зазнає величезних втрат - руйнуються виробничі потужності, інфраструктура, порушується логістика, пропозиція за окремим товарами відчутно скорочується. Це позначається на цінах.

У НБУ прогнозують, що в наступні роки інфляція суттєво сповільниться. Базовий прогноз Національного банку містить низку припущень, зокрема про те, що у 2023 році відновиться логістика, знизяться ризики для бізнесу, поступово зростатимуть врожаї, - йдеться у повідомленні НБУ.

У 2023 році інфляція складе 20,7%, а в 2024 - 9,4%. Її повернення до цілі 5% передбачається в 2025 році.

ВВП України через війну за підсумками 1-го кварталу знизився на 15,1%, а у 2022 році ВВП скоротиться на третину. У НБУ припускають, що темпи відновлення економіки України у 2023-2024-х роках становитимуть 5-6% на рік.

Нагадаємо, що 21 липня НБУ на 25% знизив офіційний курс гривні до долара - до 36,57 грн/дол. США.