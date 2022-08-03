Українські морські піхотинці влаштували засідку на Донецькому напрямку, знищивши дві ворожих БМП-2, один танк, 15 людей живої сили, а також взяли трьох полонених.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Військово-Морських Сил ЗС України.

Крім того, на Херсонському напрямку артилерія Військово-Морських Сил підбила ворожий танк, а бійці взяли двох полонених.

Також артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніці окупантів та вели контрбатарейну боротьбу. Втрати ворога уточнюються.

Зазначається, що майже всі полонені - це примусово "мобілізовані" так званої ДНР, яких женуть на першу лінію фронту, часто навіть без засобів захисту.