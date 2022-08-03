Бойовики так званої "Луганської народної республіки" примусово вивозять жителів Козачої Лопані Харківської області до палаточних таборів Бєлгородської області росії. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокуратура почала розслідування насильницької "евакуації" людей. Так, прокуратура внесла відомості до ЄРДР, ґрунтуючись на інформації ЗМІ.

Повідомляється, що військові так званої "ЛНР" примусово вивозять людей до рф, маніпулюючи та залякуючи їх начебто обстрілами з боку української армії.

Дергачівська окружна прокуратури розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу). Надалі матеріали будуть передані до управління СБУ в Харківській області.