Увечері 3 серпня суд у Лівані анулював колишні рішення, які забороняли балкеру Laodicea залишати порт Тріполі та проводити вивантаження. Про це посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив Крим.Реалії.

Осташ сказав, що це рішення "стало несподіваним для українських дипломатів".

"Ми практично зловили їх за руку, але, на жаль, рішення суду сьогодні надвечір нас дуже здивувало", – сказав посол.

Суд анулював усі попередні рішення та дозволив кораблю відплисти до Сирії.

"Це означає, що вони просто тікають. Ганебно тікають із Лівану", – сказав Осташ.

За кілька годин перед цим посол опублікував у Facebook докази того, що балкер Laodicea завантажений борошном із тимчасово окупованого росією Бердянська.

"Ми отримали беззастережне свідчення, що борошно, яке везло Laodicea, було не з росії, а з окупованого Криму", – повідомив посол.

На підтвердження він опублікував дві фотографії – з маркуванням мішків, на яких виробником продукції прямо вказано елеватор у Червоногвардійському у тимчасово окупованому Криму, та з трекінгом перевезення пшениці з окупованого Бердянська саме до Червоногвардійського.