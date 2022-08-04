Українська спортсменка Анна Різатдінова потрапила в неприємну ситуацію в Іспанії, куди із сином тікала від війни. Гімнастка стала жертвою злодіїв, які залишили її без речей та документів.

Про інцидент олімпійська чемпіонка розповіла в Instagram.

За словами Анни, вона залишила орендовану машину на стоянці в людному місті, а коли повернулася вікна були розбиті та вкрадені речі, які вона придбала в орендовану квартиру, рюкзак з усіма документами та дві валізи.

"Було 6 пакетів із новими речами для квартири. Напевно, працювали справжні професіонали, бо так швидко і так багато речей вкрасти...", - вважає спортсменка.

Різатдінова звернулася до місцевої поліції, але її одразу попередили, що вони навряд чи знайдуть зловмисників та її речі.



"Що найбільш цинічне, сьогодні я приїхала на місце злочину, сподіваючись, що знайду хоча б паспорт. І побачила машину, з таким же розбитим заднім склом! Жах! Виходить, що ці злодії працюють щодня! І ніхто з місцевої влади не робить нічого! Сьогодні не було жодної поліцейської машини в цьому районі!, - розповіла вона. - Так, я себе заспокоювала, що це тільки речі. Головне, щоб усі були здорові! Але все одно, дуже неприємна ситуація".

"Потім я поїхала міняти машину. Слава Богу, у мене була повна страховка, і вона покрила всі пошкодження. Сьогодні зранку я була у Консульстві України, заповнила купу документів. Тепер чекаю", - поділилася вона.