Це тисячі, а не сотні: Маляр про кількість загиблих у лавах ЗСУ [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Кількість загиблих українських військових після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів обчислюється тисячами.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу.
"Ми говоримо про те, що загиблі є з обох сторін. Ми говоримо про те, що з українського боку значно менше загиблих, ніж з російського. І ми можемо сказати, що це тисячі, тобто це не сотні", - заявила Маляр.
При цьому вона додала, що українська сторона продовжить дотримуватися основних правил поширення інформації під час війни, які передбачають нерозголошення точної кількості загиблих бійців ЗСУ.
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