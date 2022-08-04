Кількість загиблих українських військових після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів обчислюється тисячами.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу.

"Ми говоримо про те, що загиблі є з обох сторін. Ми говоримо про те, що з українського боку значно менше загиблих, ніж з російського. І ми можемо сказати, що це тисячі, тобто це не сотні", - заявила Маляр.

При цьому вона додала, що українська сторона продовжить дотримуватися основних правил поширення інформації під час війни, які передбачають нерозголошення точної кількості загиблих бійців ЗСУ.