На Київ та область насувається гроза [ Редагувати ]
Гроза
Джерело: Інформатор
Джерело: Інформатор
В Києві та області сьогодні, 4 серпня, погіршиться погода. Найближчої години регіон накриє гроза.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 серпня у Києві та області гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - сказано в повідомленні.
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