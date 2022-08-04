Дерусифікація триває: у Львові хочуть перейменувати 52 вулиці [ Редагувати ]
Без Пушкіна, Гагаріна та Мічуріна. Україна позбавляється "руського наслєдія". Дерусифікація масова і в кожному регіоні. Лише у Львові хочуть перейменувати 52 вулиці. Які назви пропонують? І чи не проти таких змін самі львів'яни - Христина Гашенко з'ясовувала.
Від початку процесу дерусифікації у Львові та Львівській ОТГ вже змінили назви 19 вулиць.
Христина Гашенко, кореспондентка:
Це Винники - місто супутник Львова. А це - колишня вулиця Юрія Гагаріна, льотчика та космонавта радянського союзу. Її перейменували на честь українського всесвітньо відомого композитора Мирослава Скорика.
Наталка, жителька міста Винники:
Це Україна і треба забути про все російське, має бути все українське.
Хоча жителі Винників і підтримують зміни, на будинках цього не помітно. Там досі висять таблички із попередніми назвами. Місцеві жителі обіцяють невдовзі і їх замінити.
Надія, жителька міста Винники:
Планую найближчим часом, але не було ще можливості, у нас вивіска гравійована і потребувало коштів.
Нові назви отримали 8 львівських вулиць.
Христина Гашенко, кореспондентка:
Ми знаходимось на одній із вулиць Львова, яка раніше була названа на честь російського поета Миколи Некрасова. Зараз бачимо табличку "вулиця Юрія Руфа" - це львівський поет, громадський діяч і доброволець, який захищав українську землю від російських загарбників на Луганщині, і на жаль, у квітні загинув.
На балконі будинку вулиці Юрія Руфа український прапор. Його вивісила біженка з Києва, яка з дитиною приїхала сюди на початку березня.
Надія Беліченко, переселенка:
Нечего называть в Украине русскими всякими поэтами или дичками улицы. Ми в Україні, нехай всі вулиці будуть названі нашими героями, нашими поетами, ну я не знаю, нашими музикантами, співаками. Я за це. За те, щоб ми розмовляли українською. Бо я, на жаль, розмовляла російською і я за те, що Україна для українців.
Не проти дерусифікації самі ж жителі вулиці. Зиновія Крижановська, розповідає, ще дитиною, майже 10 років із батьками провела на засланні в Сибіру.
Зеновія Крижановська, жителька Львова:
Та то давно треба було зробити, а не чекати того всього. Я тільки за то, щоб їх сліда тут не було, щоб так воно, як кажуть, тільки шкода наших хлопців. Взагалі людей шкода, які там гинуть. А їх москалів, я сама маю до них великі претензії.
У Львові, як і у Винниках, також не всюди змінили старі вказівники.
Христина Гашенко, кореспондентка:
Якщо пройтися далі цією вулицею, то помітно на будинках два вказівника. Ось новий – "Юрія Руфа", і попередній – "вулиця Некрасова".
Львів - чи не єдине місто в Україні, де після проголошення незалежності перейменували вулиці із рядянським минулим. Тоді змінили понад 500 назв. Зараз змінюють ті, що мали більш нейтральний статус.
Тарас Радь, член ініціативної групи з перейменування вулиць:
Це переважно діячі культури російської, поодинокі представники радянського періоду. Вони перше вважались нейтральними, тобто мали якусь прив'язку до українського минулого, наприклад народитись на території України, але разом з тим вони були частиною російського культурного простору і відповідно в процесі дискусії ми вирішили: такі назви варто змінювати.
Тепер у Львові з'являються нові назви з українським норативом. Наприклад вулиця Героїв Маріуполя чи Херсонська. За назви голосують самі ж львів'яни, далі їх обговорюють на спеціальній комісії.
Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова:
Вже наступного тижня ми будемо розглядати по 31 вулиці, яка залишилася пропозиції по найменуванню, враховуючи результати голосування. Ми очікуємо, що наступного тижня власне робоча група дасть свої пропозиції і вони будуть запропоновані на наступне засідання сесії міської ради.
Офіційно процес дерусифікації закінчиться у Львові на початку жовтня. Тоді на будинках з'являться і нові таблички з назвами вулиць.
по темі
Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України виклала рейтинг російських урбанонімів (вулиці, площі, будинки, пам'ятники - ред.), які найчастіше використовуються, і запропонував перейменувати. Про це йдеться на сайті Мінкульту
Без грошей, без роботи та елементарних благ цивілізації. В таких умовах виживають тисячі українців в окупованих Маріуполі та Херсоні. Двом жителькам цих міст вдалося вирватися з пекла і виїхати на Львівщину.
Першою мешканкою стала дружина прикордонника, Тетяна Олійникова з окупованого Старобільська.
Щоб сплести сітку розміром 6 на 10 метрів, потрібно чотири дні. Майстрині намагаються пришвидшити процес, адже замовлень з передової багато.
Лікування у місті лева пройшли вже тисячі евакуйованих. З якими травмами стикаються там місцеві лікарі? Наскільки вони складні? І як почуваються люди?