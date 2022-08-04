Без Пушкіна, Гагаріна та Мічуріна. Україна позбавляється "руського наслєдія". Дерусифікація масова і в кожному регіоні. Лише у Львові хочуть перейменувати 52 вулиці. Які назви пропонують? І чи не проти таких змін самі львів'яни - Христина Гашенко з'ясовувала.

Від початку процесу дерусифікації у Львові та Львівській ОТГ вже змінили назви 19 вулиць.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Це Винники - місто супутник Львова. А це - колишня вулиця Юрія Гагаріна, льотчика та космонавта радянського союзу. Її перейменували на честь українського всесвітньо відомого композитора Мирослава Скорика.

Наталка, жителька міста Винники:

Це Україна і треба забути про все російське, має бути все українське.

Хоча жителі Винників і підтримують зміни, на будинках цього не помітно. Там досі висять таблички із попередніми назвами. Місцеві жителі обіцяють невдовзі і їх замінити.

Надія, жителька міста Винники:

Планую найближчим часом, але не було ще можливості, у нас вивіска гравійована і потребувало коштів.

Нові назви отримали 8 львівських вулиць.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Ми знаходимось на одній із вулиць Львова, яка раніше була названа на честь російського поета Миколи Некрасова. Зараз бачимо табличку "вулиця Юрія Руфа" - це львівський поет, громадський діяч і доброволець, який захищав українську землю від російських загарбників на Луганщині, і на жаль, у квітні загинув.

На балконі будинку вулиці Юрія Руфа український прапор. Його вивісила біженка з Києва, яка з дитиною приїхала сюди на початку березня.

Надія Беліченко, переселенка:

Нечего называть в Украине русскими всякими поэтами или дичками улицы. Ми в Україні, нехай всі вулиці будуть названі нашими героями, нашими поетами, ну я не знаю, нашими музикантами, співаками. Я за це. За те, щоб ми розмовляли українською. Бо я, на жаль, розмовляла російською і я за те, що Україна для українців.

Не проти дерусифікації самі ж жителі вулиці. Зиновія Крижановська, розповідає, ще дитиною, майже 10 років із батьками провела на засланні в Сибіру.

Зеновія Крижановська, жителька Львова:

Та то давно треба було зробити, а не чекати того всього. Я тільки за то, щоб їх сліда тут не було, щоб так воно, як кажуть, тільки шкода наших хлопців. Взагалі людей шкода, які там гинуть. А їх москалів, я сама маю до них великі претензії.

У Львові, як і у Винниках, також не всюди змінили старі вказівники.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Якщо пройтися далі цією вулицею, то помітно на будинках два вказівника. Ось новий – "Юрія Руфа", і попередній – "вулиця Некрасова".

Львів - чи не єдине місто в Україні, де після проголошення незалежності перейменували вулиці із рядянським минулим. Тоді змінили понад 500 назв. Зараз змінюють ті, що мали більш нейтральний статус.

Тарас Радь, член ініціативної групи з перейменування вулиць:

Це переважно діячі культури російської, поодинокі представники радянського періоду. Вони перше вважались нейтральними, тобто мали якусь прив'язку до українського минулого, наприклад народитись на території України, але разом з тим вони були частиною російського культурного простору і відповідно в процесі дискусії ми вирішили: такі назви варто змінювати.

Тепер у Львові з'являються нові назви з українським норативом. Наприклад вулиця Героїв Маріуполя чи Херсонська. За назви голосують самі ж львів'яни, далі їх обговорюють на спеціальній комісії.

Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова:

Вже наступного тижня ми будемо розглядати по 31 вулиці, яка залишилася пропозиції по найменуванню, враховуючи результати голосування. Ми очікуємо, що наступного тижня власне робоча група дасть свої пропозиції і вони будуть запропоновані на наступне засідання сесії міської ради.

Офіційно процес дерусифікації закінчиться у Львові на початку жовтня. Тоді на будинках з'являться і нові таблички з назвами вулиць.