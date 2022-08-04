Тривають запеклі бої на сході України. Ворог постійно обстрілює Краматорськ, Слов'янськ, Бахмут, Авдіївку. Застосовує ствольну та реактивну артилерію на Харківщині. Втім у Генштабі повідомляють - наші захисники міцно тримають позиції. Наступний матеріал, який ми створили спільно з колегами з Військового телебачення, з позицій морських піхотинців. Універсальних солдатів, які знищують окупантів, а ще встигають поповнювати свій арсенал трофейною технікою.

Бійці морської піхоти щодня нагадують окупантам, хто господар на цій землі. Просто зараз триває одна з десятків важких битв, які довелося пройти від початку повномасштабного вторгнення росії.

Бій зазвичай триває одночасно з багатьох напрямків. Наші захисники спостерігають за ворогом із повітря, передають координати артилерії. Залежно від ситуації до бою українські бійці можуть залучати танки.

Позивний "Фома" - військовослужбовець ЗСУ:

Кожна людина, хто сюди прийшов, він вже багато чого зробив для нашої перемоги. І ми будемо тримати, й натискати на них.

Діють максимально обережно, намагаючись за можливості поповнювати свій арсенал трофеями. Ось цей БТР 82А - здолав сотні кілометрів з росії заради вигаданої "денацифікації". Але тепер - допомагає нашим бійцям звільняти нашу землю від "денацифікаторів". Так само, як і цей БМП-3.

Позивний "Фома" - військовослужбовець ЗСУ:

Ось такі тройки "Бехи", танчики віджимали. Нас вийшло два танчика, дві бехи - тройки. Там було дуже так, що запам'яталося. Що нас ворожа птичка дуже довго пасла. Усі три дні. Пам'ятаю, як ми міняли за день три позиції. Приїхали пару годин покопали - на другу позицію. Ну це так, вже такий 10 вечора, вже майже впав, але потрібно ще копати. Ну це ось дуже сильно запам'яталось.

Відбиваючи численні атаки ворога, по суті постійно перебуваючи під прицілом, морські піхотинці все одно налаштовані виключно на перемогу.

Позивний "Лексус" - військовослужбовець ЗСУ: