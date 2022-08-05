Росія досі не забрала турбіну для "Північного потоку-1": чому і які цілі переслідує [ Редагувати ]
Газовий шантаж, який більше нагадує блеф. Росія досі не забрала з Німеччини турбіну для "Північного потоку-1 ". Саме через цю деталь Москва півтора місяці тому скоротила прокачку газу до Європи. А передісторія така: турбіну відправили до Канади на техобслуговування, а назад вже не змогли повернути через санкції.
Втрутилася Німеччина і натиснула, щоб зробили виняток. І ось країна тепер сама опинилася в заручниках. Адже Москва свідомо гальмує доставку. Чому і які цілі переслідує? Розкаже Олена Абрамович.
Навколо цієї газової турбіни і її місця знаходження було стільки пліток, що німецький канцлер Олаф Шольц організував цілий прес-тур. Показати її світу і пояснити, що відбувається.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Я дуже радий, що зміг сьогодні подивитися на це своїми очима, а також бути в змозі показати всім іншим, що тут немає нічого містичного. У певному сенсі все ясно і просто, турбіна тут, її можна доставити. Хтось просто повинен сказати, що хоче її, і все відбудеться дуже швидко.
Дуже "хотіла" отримати цю турбіну Москва. Настільки, що аж газ до Європи перестала постачати - мовляв, без турбіни - ніяк. Раніше ця гігантська 12-метрова деталь використовувалась у газогоні Північний потік-1. Але зламалась і була відправлена на ремонт до Канади. А після повернути її в Росію завадили західні санкції. І Німеччина, залежна від російського газу, натиснула на Канаду, щоб із санкцій зробили виняток. Виявилось - даремно. Москва не хоче забирати деталь, яку транспортували через Німеччину.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Для мене важливо чітко дати зрозуміти, що ця турбіна може бути відправлена в будь-який час і що її можна використовувати. Ніщо не заважає її подальшому транспортуванню до Росії, за винятком того, що російські покупці повинні вказати, що вони також хочуть отримати турбіну, і надати необхідну інформацію для митниці, для транспортування до Росії. Усі інші погодження отримано.
Від російської митниці чекають базової інформації, коли саме турбіну потрібно ввезти і через який митний пункт. Кремль, тим часом, заявляє, що не уся паперова робота з боку ЄС завершена, тому прийняти деталь зараз не можуть.
Дмитро Пєсков, речник Кремля:
Ми маємо бути впевнені, що вона не під санкціями. І ми маємо бути впевнені, що керуючись якимись наказами тощо, ця британська компанія - дочірна Сіменса, не вимкне дистанційно цю турбіну.
Речник Кремля згадав британську компанію, бо за документами саме їй належить ця турбіна, яку ремонтували в Канаді і зберігають в Німеччині. Кремлю така складна логістика не до вподоби. Там хочуть документів про скасування санкцій для усього газового обладнання, а не лише однієї турбіни. В компанії Сіменс запевнили, конкретно для цієї - усе підготували належним чином.
Крістіан Браш, гендиректор SIEMENS-ENERGY:
З нашої точки зору, усі папери, митні документи, транспортні документи – усе, що від нас залежить, готові. Але нам потрібні кроки від замовника, тобто "Газпрому", яких наразі немає, щоб ми могли транспортувати цю турбіну. Вона у нас стоїть тут вже більше тижня.
Та минулого тижня "Газпром" заявив про поломку ще однієї турбіни. І знизив прокачування газу до 20% від загальної потужності першого Північного потоку. Мовляв, працювати без справних турбін на повну газогін не може. А після візиту колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера до москви стало зрозуміло - Росія хоче зняти санкції не лише з газового обладнання, а й з газогону Північний потік 2, який через війну не запрацював.
Дмитро Пєсков, речник Кремля:
Бывший канцлер спрашивал - можно ли совсем в кризисной ситуации, критически рассуждая, задействовать Северный поток 2. И Путин ему.. То есть Путин не был инициатором, Путин не предлагал включать. Путин сказал, что технологически это возможно.
Герхарда Шредера називають другом путіна. Після звільнення з посади німецького канцлера - з 2005 року він працював у підконтрольних РФ енергетичних компаніях-операторах газогонів, а також очолював наглядову раду Роснєфті. З Москви він повернувся, озвучивши низку бажань путіна.
Володимир Зеленський, президент України:
Це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей.
В офіційному Берліні, тим часом, відкрито заявили - усі ці перипетії навколо несправних турбін - просто політичний і газовий шантаж рф. Адже після зупинки газогону РФ через 10 відновила постачання, навіть не забравши турбіну.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Технічних причин для скорочення поставок газу "Північним потоком-1" немає. Турбіни справні, ось одна з них. Обмін цієї турбіни може відбутися за звичайною процедурою, як це було в попередні роки. Усе, що Газпром мав би зробити, це сказати: Я хочу повернути цю турбіну.
Олена Абрамович, кореспондентка:
Натомість є технічні причини, чому росія НЕ може повністю перекрити газопостачання до Європи. Це переповнені газосховища рф. Газпром не може зупинити видобуток - це дуже дорого. А зберігати увесь цей газ - ніде. Тому його і пускають по троху до ЄС, попри заяви про усякого роду поломки.
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