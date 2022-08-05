Покупці беруть мало, частіше - просто милуються смугастими ягодами на прилавках.

Кавунів цього року на ринках поменшало. Продавці не беруть великі партії, бо покупці не дуже поспішають купувати. Ціна на нього цьогоріч рекордно висока. І це не дивно, адже везуть кавуни з усієї Європи та Африки. Традиційний та улюблений херсонський - буквально окупований. Але на ринках з'явився закарпатський смугастик. Наші колеги знайшли, де росте ягода. То чи нагодує Закарпаття Україну кавунами? Дивіться далі.

Свіжі, соковиті, солодкі, як мед... Але рекордно дорогі... Та й знайти кавуни цього року не так просто. Продавці закуповують малими партіями.

Світлана - приватний підприємець:

Дефіциту немає, просто немає торгівлі, абсолютно нема. Можна вснути, бачили те, чуть глаза не закрила, можна спати.

Покупці беруть мало, частіше - просто милуються смугастими ягодами на прилавках.

Сергій - житель Мукачева:

Я думаю, що цього року чуда не доводиться чекати, буде дорого, може і не буду купляти через ціну? Чи просто хочеться херсонський? Напевно через ціну.

Раніше херсонські, а нині - заморські...

За херсонський - то є херсонський, а привозний - то привозний, то дві великі разниці. - Звідки ваш кавунчик? - З Греції, азербайджанський сладкий кавун.

І навіть:

Це звідки? - Єгипет.

Мар'яна Мартин – кореспондентка:

Грецький, турецький, азербайджанський. Херсонського кавуна, на жаль, цього року не знайти, але натомість з'явився він - закарпатський смугастик. Та чи зможе обласний кавун конкурувати із заморським?

Берегівський район. Кавунове поле розташоване просто при дорозі. Стиглі ягоди вже зібрали. Інші - чекають свого часу.

Пан Іштван - посадити кавуни на цих 2-х гектарах землі вирішив три роки тому. Тут піщаний грунт, що найбільше годиться для баштану.

Спершу Іштван вирощує розсаду. Готує грунт, підживлює насіння. Для запилення на весні привозить на поле вулики з бджолами.

Зі своїх двох гектарів аграрій збирає щонайменше 70 тон кавунів. Цього року чекає ще більше. Погода сприяє. Кавуни цього року великі. І покупців вистачає.

З вигляду кавун, звісно, привабливий. А от який на смак? Зовсім не поступається за смаком - ні заморському, ні херсонському. Закарпатський кавун - гідний конкурент. Але чи зможе Закарпаття нагодувати всю Україну?

Іштван Мезеі – фермер:

Я думаю что нет, если бы еще кто-нибуть занимался, конечно.. у меня только 2 га, тогда можемо, но 2 га это мало.

Нині в області кавуни - не дуже популярна у фермерів культура. Проте Іштван вірить - вже скоро поруч із закарпатськими знову будуть продавати херсонські кавуни.