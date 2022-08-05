Українські сили протиповітряної оборони вдало ліквідують ракети, які росія випускає по мирним містам. Про це повідомляє речник Повітряних сил України Юрій Ігнат під час брифінгу.

Проте є кілька типів ракет, збивати які надзвичайно складно.

За його словами, небезпечними є ракети радянського зразка Х-22 та Х-31, а також "Онікс" та "Іскандер".

Ці ракети надзвичайно швидкісні, не всі ракети може збивати наша ППО існуючими засобами, які у нас є на озброєнні.

Водночас речник зазначив, що Росія випускає по Україні велику кількість крилатих ракет Х-101 та "Калібр". Українські військові завдяки співпраці підрозділів вміло виявляють, перехоплюють та ліквідують ворожі ракети.