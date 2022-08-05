Червоний Хрест обіцяє виплати українцям: хто та скільки отримає [ Редагувати ]
Українські посадовці змогли домовитись про додаткову фінансову допомогу для постраждалих від війни в Україні. Протягом чотирьох місяців Червоний Хрест буде виплачувати по майже 4000 гривень окремим категоріям.
Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.
Скільки можна отримати від Червоного Хреста:
Протягом чотирьох місяців будуть відбуватись виплати у розмірі близька 3850 гривень.
Хто може отримати допомогу:
Ветерани - особи з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ груп.
Як отримати виплату:
Треба подати онлайн заяву через Портал Дія за допомогою послуги єПідтримка.
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