Переговори президентів Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та росії володимира путіна в Сочі закінчилися. Вони тривали трохи більше чотирьох годин.

Про це повідомляє сайт Кремля.

За словами прессекретаря путіна Дмитра Пєскова, президенти за підсумками переговорів ухвалили спільну заяву.

Як повідомляє сайт Кремля, на початку зустрічі путін заявив, що президенти поговорять про спільні великі проекти - такі як будівництво атомної електростанції "Аккую" чи робота "Турецького потоку", який, за словами російського президента, постачає російський газ "не тільки для споживачів у Туреччину, а й для споживачів у Європі".

Путін також порушив питання постачання українського зерна з чорноморських портів.

Також він додав, що сторони обговорять "питання безпеки в регіоні, насамперед сирійську кризу".

путін та Ердоган не обговорювали питання можливого виробництва до росії або закупівлі у Туреччини безпілотників Bayraktar, заявив "РІА Новини" Пєсков.

Чи обговорював путін з Ердоганом війну в Україні, наразі інформація відсутня.