Зеленський жорстко відреагував на обстріл ЗАЕС [ Редагувати ]
У відповідь на обстріл Запорізької АЕС західні партнери України повинні ввести санкції проти "Росатому" та всього атомного сектору росії.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
Президент заявив, що росія має відповідати за сам факт створення загрози для атомної станції, що є додатковим аргументом для визнання росії державою - спонсором тероризму.
"Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі - від "Росатома" до всіх пов'язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології", - заявив Зеленський.
Президент назвав будь-які обстріли Запорізької АЕС відвертим і зухвалим злочином та актом терору.
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