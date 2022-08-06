В онлайн-кінотеатрі Netflix відбулася прем'єра фантастичного серіалу "Пісочний чоловік" (The Sandman) за однойменним графічним романом Ніла Геймана ("Американські боги", "Кораліна в Країні Кошмарів").

За виробництво серіалу відповідає компанія Warner Bros. Для перегляду доступні всі десять епізодів.

Головним героєм серіалу "Пісочний чоловік" є король царства снів Сон (Морфей) - один з семи Вічних (Нескінченних) нарівні зі Смертю, Долею, Стражданням, Пристрастю, Скорботою та Божевіллям.

За сюжетом на початку XX століття Сон потрапляє в полон до британського окультиста Родеріка Берджесса, де він провів 105 років. У 2021 році король снів рятується втечею і намагається повернути колишню силу та відродити своє королівство.

Роль Морфея виконав Том Стеррідж ("Рок-хвиля", "Порожня корона"). Акторка Вів'єнн Ачеампонг зіграє бібліотекаря царства Снів Люсьєну, а Бойд Холбрук - Коринфянина із зубами замість очей. Крім них у касті серіалу значаться Чарльз Денс, Девід Тьюліс, Дженна Колман, Стівен Фрай та інші.

Нагадаємо, що корейська версія "Паперового будинку" очолила топ переглядів Netflix.