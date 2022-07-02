"Паперовий будинок: Корея" (Money Heist: Korea - Joint Economic Area) очолив топ переглядів неангломовних проектів на Netflix за минулий тиждень. Про це пише Deadline.

Це ремейк іспанського серіалу La Casa de Papel. Він вийшов у п'ятницю, 24 липня, і лише за три дні став лідером. За цей час його перегляди сягнули 33,7 мільйона годин.

Проект також номер один у Південній Кореї, Індонезії, В'єтнамі, Малайзії та Таїланді.

Головні герої оригінального серіалу - авантюристи, які використовують назви міст як кодові імена. Їх очолює таємничий "Професор".

Корейську версію "Паперового будинку" тепло прийняли критики. На агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes її рейтинг на 1 липня - 83%. Глядацька оцінка нижча - 49%.

"Ми спробували взяти найсильніші елементи іспанського шоу і додали до них свою історію. Тож я думаю, цілком природно, що у серіалу такі різні відгуки", - заявив режисер рімейку Кім Сон Хон ("Голос", "Гра брехунів", "Гість" та "Чорний").

Нагадаємо, що Netflix запустив сайт, щоб допомогти глядачам вибрати фільми та серіали.

Раніше "Подробиці" публікували такі рейтинги: