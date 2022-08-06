Російські війська зруйнували міста та села в Луганській області. І тепер змушують людей без домівок йти на псевдореферендум за їжу.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

За його словами, така ситуація склалася в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському, Золотому та населених пунктах цих громад.

"Окупанти фактично знищили ці міста, зробили безхатченками сотні тисяч людей, 90 % з яких евакуювалися. Багато із тих, хто залишився, мешкає у підвалах та сховищах. Спочатку їх звільнили від усього, а тепер вимушують з’явитися на псевдореферендум", - зазначив Гайдай.

Він повідомив, що зараз в Луганській області активізовано "агітаційно-роз'яснювальну складову" підготовки до референдуму про входження регіону до складу рф.

"Окупаційна влада та колаборантський громадський рух під виглядом надання продуктів харчування або будівельних матеріалів організовують зустрічі із населенням нещодавно захоплених територій області. Виманюють персональні дані, закликають йти на так званий референдум, вимушуючи людей обмінювати волю на їжу, питну воду та OSB-плити", - розповів Гайдай.