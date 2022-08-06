Станом на 10.00 суботи, 6 серпня, армія оборони Ізраїлю продовжує атакувати об'єкти, що належать "Ісламському джихаду" в рамках операції "Світанок". Про це повідомляє Міноборони Ізраїлю.

Зазначимо, голова пресслужби Армії оборони Ізраїлю Ран Кохав заявив, що антитерористична операція "Світанок", спрямована проти "Ісламського джихаду", триватиме щонайменше тиждень. При цьому вона може бути продовжена або згорнута раніше.

Жодних переговорів з "Ісламським джихадом" про припинення вогню не ведеться.

За даними пресслужби Армії оборони Ізраїлю, з початку антитерористичної операції "Світанок" по об'єктах "Ісламського джихаду" в секторі Гази завдано не менше 30 ударів, внаслідок яких знищено близько 40 цілей, у тому числі 5 пускових ракетних установок, 6 підприємств по виробництву озброєння, два або три склади зі зброєю та 6 спостережних пунктів.