Не панікувати, але бути до всього готовими. План евакуації населення у разі нападу з білорусі розробили на Рівненщині. Йдеться передусім про два північні райони області, які мають із країною-сусідкою понад двісті кілометрів спільного рубежу.

План порятунку, - кажуть і військові, і чиновники - не означає, що загроза вторгнення зросла. Документ - це радше пасок безпеки, аніж інструкція до негайного виконання. Моя колега Сніжана Сидорук поїхала у прикордонні села і розпитала місцевих про ситуацію та їхню готовність діяти за планом.

В нас болота, в нас ліси. Да, ми так і не чуємо, щоб бухали десь якісь вибухи.

Це село Вичівка. Звідси до кордону з білоруссю навпрошки всього два кілометри. Тут нині ніщо не нагадує про війну.

Галина Грицевич, староста Вичівського старостинського округу:

Як почалася війна, то да, зразу в нас люди ну трохи переживали, бо це війна. Ми ще такого не знали, але зараз на даний час всі заспокоїлись, тому що в нас тихо, спокійно. Всі на місці.

Селяни на півночі Рівненщини живуть звичайним життям - ходять у ліс по чорниці та ожину, жнивують та пораються по господарству.

Олена Телевна, жителька села Вичівка:

В мене тут хазяйство, в мене тут птиця, в мене тут поле. Нікуди я не думала виїжджати.

У пані Олени чоловік нині воює, жінка ж прихистила у себе своїх родичів - з Ізюма. Тепер від нового будинку переселенки Наталії - до білорусі рукою подати.

Наталія Кукавєрова, переселенка з Ізюма:

Ми як виїхали сюда я вже не думала, що тут границя білоруська. Не було переживань і счас, щоб такі переживання - нє. Главне тишина тут, спокойствіє - ні гради, ні ракети нічого не пускають. У нас з першого дня, як начали ракети пускать, оці гради. За три дня город вони повністю розбомбили.

Про те, що по той бік кордону вояки лукашенка постійно брязкають зброєю - селяни знають. Але не панікують.

Олена Телевна, жителька села Вичівка:

Вони тренеруються - хай тренеруються. Наші тоже тренеруються, Слава Богу. Наші не дадуть тоже. Не дай Бог шо - наші готові до цього всього.

На випадок вторгнення з білорусі на Рівненщині готують план евакуації цивільних. Наголошують: це не означає, що загроза - зросла, проте і не зникла.

Сергій Подолін, перший заступник голова Рівненької обласної військової адміністрації:

План евакуації населення у нас раніше теж існував, тому що він потрібен, але сьогодні ми дійсно маємо за п'ять місяців війни певні загрози з боку білорусі, і відповідно 218 кілометрів кордону Рівненської області.

Евакуйовувати мають намір два північні райони області. Село Вичівка теж увійшло до цього плану. Але люди тут покидати свої хати не хочуть. Переконують - самі готові дати відсіч кожному, хто зазіхне на їхні домівки.

Віра, жителька села Вичівка:

А куди я маю втікати зі своєї хати, зі своєї землі ну от куда? Кому ми потрібні в етому світі, крім нашого куточка, а зі свого хутора вибачте, пробачте ніхто мене нікуди не вижене, того що я на передовій. Буду гризти зубами.

Як ваші справи? - Ти ж знаєш. - Тиск не мучить сьогодні? - Да нє.

А це будинок для людей похилого віку. Тут нині зо два десятки самотніх пенсіонерів. Пані Анастасії - 85. У цьому закладі жінка вже понад рік.

Анастасія, підопічна закладу:

Сидимо да плачемо. - Переживаєте? - Да, в нас син на войні один і другий, а одного вже нема...

У стареньких тільки й розмов, що про війну.

Григорій, підопічний закладу:

Война есть война. Кажда людина переживає, а що ж. А де ми в другом місці можем жити.

Безпорадні та слабкі - їх, у разі небезпеки вивозитимуть одними з перших. Керівництво закладу про план евакуації знає.

Наталія Полюхович, завідувачка будинку для людей похилого віку:

Готуємося, щоб було де заховати людей. Є транспорт в нас в Зарічному. Ну дай Боже, щоб він не згодився цей план, щоб в нас було тихо, спокійно, мирне небо над головою, щоб скоріш закінчилася війна.

У військовій адміністрації прорахували маршрути, якими можна буде виїхати у разі реальної загрози.

Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненької обласної військової адміністрації:

Треба розуміти шляхи автотранспорта, кудой переміщаться, щоб це не було накопичення, щоб це були по можливості організовані колони, які будуть супроводжуваться патрульной поліцієй.

Одна з найвіддаленіших громад Рівненщини, куди входить Вичівка, має майже вісімдесят кілометрів кордону з білорусією - це третина від усього в межах області. З трьох десятків сіл - чотири розташовані практично на кордоні.

Богдан Квачук, голова Зарічненської громади:

Є шляхи відступу, але на сьогодні вони нам непотрібні. Ми впевнені все одно і віримо в перемогу і більшість все-таки жителів наших готові до того і вірять, що ніякого наступу не буде. Якщо навіть він і буде, то ми все одно їх зможемо або втримати - достатньо є сил.

У прикордонні селяни понад усе покладаються на українських захисників.