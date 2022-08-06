Знову потрібно платити мито, ПДВ та акцизний податок

Терапія для бюджету. Майже два мільярди гривень у липні отримала держскарбниця від розмитнення автівок. І це за місяць - відтоді як скасували "нульові" пільги. Ці надходження, кажуть в профільному комітеті Верховної ради, вдвічі перевищують пенсійний збір, який сплатити за три місяці дії безкоштовних преференцій.

Та чи стали менше завозити автівок з-за кордону? І у скільки нині обходиться водієві - розмитнення? Мар'яна Мартин розкаже докладніше.

Іван Голяк, державний інспектор митного поста "Ужгород-Вантажний" Закарпатської митниці:

Відкриваємо капот ідентифікуємо транспортний засіб. Наприклад дивіться є вінкод транспортного засобу, звіряємо його із даними, які в нас є в товаросупровідних документах, наприклад техпаспорт, купча.

Митний пост Ужгород. Іван Голяк саме завершив перевірку автомобіля. Всі дані в документах збігаються, значить брокер, може братися за розмитнення. Це "Пежо" 2004 року привіз клієнт Дмитра з Польщі. Там за нього віддав 64 тисячі гривень.

Дмитро Макара, митний брокер:

На даний момент це в нас є "Пежо 207" з об'ємом двигуна 1,4 куб.см, 1400 куб. см, дизель. З пробігом 188 тисяч.

Якби чоловік завіз автомобіль до першого липня, заплатити йому б довелося копійки. Та через скасування нульового розмитнення - тепер доведеться платити.

Дмитро Макара, митний брокер:

Розмитнення цього автомобіля на даний момент коштує 99 тисяч, 100 грн, з них шість … тисяч - це мито, 65 тисяч - це акциз і 20 тис. 200 грн - це ПДВ. Її розмитнення дорожче на даний момент коштує, ніж її придбати за кордоном.

Під час дії пільгового розмитнення понад 18 тисяч українців розмитнили свої автівки тут, в Ужгороді. Нині ж охочих привезти з-за кордону машини в рази поменшало. За липень оформили майже тисячу двісті автівок.

Христина Гарасимюк, заступниця начальника митного поста "Ужгород-Вантажний" Закарпатської митниці:

До держбюджету скеровано близько 300 млн грн - для порівняння з пільговим періодом, який тривав майже три місяці, закарпатською митницею протягом цього періоду було оформлено близько 18 тисяч 991 транспортний засіб і сума умовних платежів склала майже 2,5 млрд грн.

Знову потрібно платити мито, ПДВ та акцизний податок. Що здорожчує вартість автомобіля на 35 - 45 відсотків від його вартості. І чим старше авто, тим дорожче вартуватиме його розмитнення.

Георгій Бачинський, митний брокер:

Єдине виключення, яке є у нас - це ввезення електромобілів. Чому? Тому що там мінімальний платіж іде за розмитнення. З першого липня пенсійний фонд при постановці на облік тоже нівелювався і тепер ввезення транспортного засобу із за кордону електричного - це фактично лиш витрати за кордоном.

Та чи змінився пакет документів необхідний для розмитнення імпортного авта?

Машина має бути знята з обліку, техпаспорт транзитний робиться, робиться договір куплі-продажу, виставляється попередня декларація і ввозиться транспортний засіб.

Повернемося до ціни. "Пежо 208" 2004 року, привезене з Польщі вартувало закарпатцю 163 тисяч гривень. В Україні подібних авто чимало. Ми знайшли таке ж "Пежо" за 215 тисяч гривень, щоправда, молодше на вісім років.