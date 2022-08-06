Сидіти без роботи хлопцям довго не доводиться

Пекельний Схід. Ворог наступає на Бахмутському напрямку. З танків та артилерії обстрілює все навкруги. Мій колега Ігор Левенок поїхав на позиції до Сіверська. Його ексклюзивний матеріал - далі.

Да, дорога прострілюється і обстрілюється постійно…!!! Ось такий він, Бахмутський напрямок. Усе горить, усе вибухає, війна тут іде повним ходом… В тупу біжать на наші підрозділи, і відповідно розстрілюються. Після того туди працює ще й їхня артилерія і вони вважаються безвісти пропавшими.

Дорога до Сіверська нині - це як лотерея. Доїжджають до пункту призначення не усі.

Он воронка, а он де машина…

Швидкість і професіоналізм водія тут значно збільшують шанси на життя.

Дорога цілком обстрілюється і зараз ворог веде вогонь. Медики стоять… Да що ж таке! Десь близько лягає.

Цей напрямок на Донеччині один із найгарячіших. Рашисти атакують. Намагаються підійти до міста Бахмут. Тож, бої тут тривають цілодобово.

Зараз рвуться касетні снаряди, бачимо скрізь валяються якісь залізяки. Поле вигоріло все. Що там стояли, чули прильоти, що тут стоїмо і чуємо прильоти. От така тут ситуація. Вони не жаліють касет.

Тож розслаблятися ніколи. Військові на місці освоюють західну зброю.

А що це за гранатомет? - It 4csrs. - А чий він? - Американсько-шведський. Не переживайте, то наші.

Зброя є своя, трофейна і допомога від союзників. Щоправда, зброї забагато не буває, кажуть армійці.

Позивний "Атлас": військовослужбовець Збройних сил України:

Ну, приходиться працювати кожного дня. Буває вночі і вдень по пару виїздів. Ворог намагається просуватися, але ми даємо гідну відсіч і відбиваємо його наступ на нашій ділянці. - Сильно тиснуть вони? - Ну в деяких місцях так, але тримаємося.

Хлопці кажуть тримаються, і дають прикурити оркам. Машина БМ-21 "Град". Заряджається і стріляє по кілька разів на день. Росіяни пруть у лобову й зазнають шалених втрат.

Ну буває атакують взагалі по-дурному, маленькими групками, по двадцять-двадцять п'ять осіб і в тупу біжать на наші підрозділи, ну і відповідно вони розстрілюються. - Тобто у них там втрати, мабуть, колосальні? - Колосальні! І те що на офіційних сайтах пишуть можна множити на два, або на три. - А "ура" хоч не кричать? - Ну не чути було. Не встигають вони.

Петро, військовослужбовець Збройних сил України:

Ну коли видно результат і чути подяки наших військовослужбовців, які знаходяться там ближче, то це набагато підіймає бойовий дух. - А це що працює, як гадаєте? - Це працює наша західна зброя.

Сидіти без роботи хлопцям довго не доводиться. Є сигнал і координати нової цілі. Машина вирушає на позицію. І ми слідом.

Зараз вжаримо москаликів! Боєць розставляє бусоль, наводить "град". Ось так наші б'ють русню. Зброя - це хоч і не нова, але досить ефективна. Вона накриває площу.

Площа ураження до п'ятнадцяти гектарів. Після стрільби, головна задача дуже хутко покинути позицію. Ворог оговтується і б'є у відповідь, але ми вже в укритті.

Це виходи? - Так, о приходи йдуть. Далеко, на хутір кидають. - Як ти? - Я, нормально…

Армійці кажуть у такі моменти, краще взагалі не згадувати про смерть. Навпаки, треба думати про життя. І Павло прямо тут у бліндажі через нашу камеру робить пропозицію коханій дівчині.

Кохана, вітаю тебе із Днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я і хочу сказати тобі, щоб ти виходила за мене заміж.

Тож, життя триватиме і все буде Україна.