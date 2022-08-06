росія готує судилище над полоненими в Маріуполі: у розвідці зробили заяву [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти готують судилище над українськими полоненими в Маріуполі, щоб залякати українське суспільство.
Про це повідомляє представник прес-служби Головного управління розвідки Андрій Юсов.
"Триває моральний тиск на українських захисників, які перебувають у полоні, на все українське суспільство і рідних захисників. З метою залякати, дестабілізувати Україну і далі поширювати абсурдну пропаганду і називати захисників своєї країни "фашистами", - зазначив він.
За його словами, це гра на російську публіку.
"Це не зупиняє Україну в захисті своєї території, в тому числі в боротьбі за повернення своїх захисників... Тривають переговори і вся робота, щоб вони повернулися додому", - додав Юсов.
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