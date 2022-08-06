Ідентифіковано командира військ окупантів в Енергодарі [ Редагувати ]
російськими військами в окупованому Енергодарі командує уродженець Дніпропетровської області Вадим Клименко.
Про це повідомляє в Telegram спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
За його словами, російськими підрозділами в місті командує полковник Клименко, 1970 року народження, уродженець селища Просяна (Дніпропетровська область).
"У 1999 році він відзначився на війні в Чечні як вбивця мирного населення. Має звання "герой Росії". Полкан, пакет партизани тобі вже приготували", - зазначив Братчук.
Він також зазначив, що колишня дружина, син і дочка Клименка досі живуть в Україні.
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