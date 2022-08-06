В Україні вводять новий штраф: за що каратимуть [ Редагувати ]
Українських рекламодавців, які порушили низку вимог до реклами послуг з працевлаштування, штрафуватимуть у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, тобто на 65 тисяч гривень.
Такий порядок затвердив Кабінет Міністрів України, повідомляє Міністерство економіки України.
"Йдеться про недотримання заборони про згадування у рекламі про вакансії таких умов, як раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні та інші переконання або інші ознаки, не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання",- йдеться у повідомленні Міністерства.
Якщо ці правила порушено – очікується штраф на 65 тисяч гривень.
Гроші стягуються за такою схемою:
- держслужба України з питань праці готує розпорядчий документ про накладення штрафу на підставі акта перевірки, а потім спрямовує його рекламодавцю;
- штраф сплачує рекламодавець до держбюджету за місцем його реєстрації протягом 15 днів з моменту отримання документа від Держпраці.
Водночас порушник може звернутися до Держпраці або суду, щоб спробувати оскаржити рішення щодо штрафу.
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