Удар блискавки спричинив пожежу на паливному складі на заході Куби, внаслідок чого постраждали 67 людей, троє з них перебувають у критичному стані, 17 людей вважаються зниклими. Про це повідомляє AFP із посиланням на кубинську владу.

Нафтобаза знаходиться за межами міста Матансас, за 100 км на схід від Гавани. Пожежу, яка почалася ввечері 5 серпня ввечері, спричинив електричний розряд, який вразив цистерну на паливному складі.

Кубинська влада заявила, що 17 людей, переважно рятувальники, вважаються зниклими безвісти. З зони техногенного лиха евакуювали 800 осіб.

Вранці 6 серпня вогонь перекинувся з однієї паливної цистерни на іншу. Місцева лікарня Фаустіно Переса повідомила, що 67 людей отримали поранення, 15 з них перебувають у тяжкому чи дуже тяжкому стані.

Високопосадовець держкомпанії Cubapetroleo заявив, що пожежа сталася через "несправність у системі громовідводу, яка не витримала енергії електричного розряду".