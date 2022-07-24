Національна асамблея Куби схвалила проєкт сімейного кодексу, який дозволяє одностатеві шлюби, усиновлення дітей одностатевими парами та сурогатне материнство. Референдум щодо затвердження документа відбудеться 25 вересня. Сімейний кодекс набуде чинності, якщо його підтримає понад половина виборців.

Сімейний кодекс замінить документ, який діяв 47 років. Активісти ЛГБТ намагалися включити питання легалізації одностатевих шлюбів під час розгляду поправок до конституції, однак проти цього виступали представники релігійних та консервативних груп.

Куба може стати восьмою країною в Латинській Америці, де дозволено одностатеві шлюби.

Нагадаємо, що електронна петиція про легалізацію в Україні одностатевих шлюбів набрала понад 25 тисяч підписів українців. Тепер звернення зобов'язані передати на розгляд президента Володимира Зеленського.