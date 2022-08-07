7 серпня православна церква святкує Успіння праведної Ганни-матері Богородиці та бабусі Ісуса Христа.

У народі склалися повір'я, що якщо на Ганну ранок холодний, то незабаром настане погана погода. З даного дня починаються холоди, літо йде до свого завершення. У народі ходить легенда, що 7 серпня можуть бути заморозки, які організовує злий дух хмизу. Він може, входить у двір, і починати морозити землю, а люди у віці починають часто хворіти.

Наші предки на Ганну літню ходили і збирали гриби, а так само викопували картоплю. І саме з цих овочів готували смачну вечерю.

Головні прикмети цього дня

Лелеки в зграї збираються або мурахи збільшують мурашники – до ранньої й холодної зими.

Великий урожай жолудів-до теплої зими.

Черемха плодоносить - до ранньої осені.

Іній на вікнах – в жовтні заморозки почнуться.

Роса замерзла на лузі – зима буде дуже холодною.

Що не можна робити 7 серпня