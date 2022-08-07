Головні прикмети 7 серпня: що не можна робити в день Ганни [ Редагувати ]
7 серпня православна церква святкує Успіння праведної Ганни-матері Богородиці та бабусі Ісуса Христа.
У народі склалися повір'я, що якщо на Ганну ранок холодний, то незабаром настане погана погода. З даного дня починаються холоди, літо йде до свого завершення. У народі ходить легенда, що 7 серпня можуть бути заморозки, які організовує злий дух хмизу. Він може, входить у двір, і починати морозити землю, а люди у віці починають часто хворіти.
Наші предки на Ганну літню ходили і збирали гриби, а так само викопували картоплю. І саме з цих овочів готували смачну вечерю.
Головні прикмети цього дня
- Лелеки в зграї збираються або мурахи збільшують мурашники – до ранньої й холодної зими.
- Великий урожай жолудів-до теплої зими.
- Черемха плодоносить - до ранньої осені.
- Іній на вікнах – в жовтні заморозки почнуться.
- Роса замерзла на лузі – зима буде дуже холодною.
Що не можна робити 7 серпня
- У цей день заборонено лаятися, конфліктувати і скупитися.
- Не виходьте на вулицю вночі, щоб не стати жертвою нечисті.
- Не можна ображати, а тим більше вживати в їжу коней, інакше можна накликати на себе серйозні неприємності.
- Не міняйте в цей день постільну білизну на чисте.
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