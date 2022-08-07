Лінія фронту Херсон-Запоріжжя. Саме там незабаром розгорнеться основний театр бойових дій. Принаймні так стверджують в британській розвідці. І повідомляють про стягування техніки на південь. Яку окупанти перекидають з Донбасу. Ймовірно, так готуються до контрнаступу ЗСУ. Світлана Прокопчук далі.

Так працює протитанковий ракетний комплекс "Стугна", що наводить жах на ворога. Оперативне угруповання військ "Каховка" зафільмувало, як наші воїни вміло знищують і поодиноку техніку противника, і колони.

Працюють і українські артилеристи. Напередодні у тимчасово захопленій Новій Каховці прогримів вибух на складі з боєприпасами російських військ. Поменшало рашистів і в Олешках. Українські військові кажуть: противник у паніці шукає зрадників серед своїх. Ворожих артилерійських ударів також побільшало, кажуть в оперативному командуванні "Південь". Гатять рашисти по нещодавно звільнених територіях. Зокрема, знову обстріляли села Іванівка, Білогірка, Потьомкине, Осокорівка, Посад-Покровське та Князівка. Загинула одна людина, є поранені. Українські захисники відповіли ворогам.

Владислав Назаров, спікер оперативного командування "Південь":

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань щільно атаковано ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, в тому числі й з боєприпасами в Херсонському районі. Достеменно встановлено, що з ворожих лав викреслено 39 рашистів, чотири зенітно-ракетні системи С-300, радіолокаційну станцію "Імбир", автоматичний міномет 82 калібру "Волошка", дев'ять одиниць броньованої та автомобільної техніки. Знищено три склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

Війська росії накопичують на півдні України додаткові сили. І намагаються завадити українським захисникам зробити прорив.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних Сил України:

На Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів та завданні максимальних втрат підрозділам Сил оборони. Ворог здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії.

Окупанти побоюються контрнаступу ЗСУ на Херсонщині. Додаткові сили стягують дедалі активніше.

Олег Жданов, військовий експерт:

Наша разведка отмечает, Что в Курскую и Брянскую области прибывают эшелоны, но это не дурная группировка, которая пойдет в наступление. Нет, это не открытие второго фронта - это точно. Скорее всего, задача этой группировки будет - ведение беспокоящего огня и вооруженные провокации на границе для того, чтоб как можно больше оттянуть силы и средства ВСУ от других направлений, как на Донбассе, так и на юге, чтоб мы не могли перебросить войска под Херсон или Кривой Рог.

Російські окупанти намагаються відремонтувати пошкоджений Антонівський міст у Херсоні, накриваючи пробоїни бетонними плитами. Втім, цей ремонт у ЗСУ називають посміховиськом і зазначають: рашистам буде непросто. Адже наші бійці тримають стратегічно важливий об'єкт під вогневим контролем. Альтернативні переправи також стають цілями української артилерії.

Общая картина моста - мост находится практически вот в таком состоянии. Еще больше розорвало на куски. Практически в тоже самое место ударили.

Втрата логістичної переправи вплинула на ціни у регіоні. Місцеві зазначають, окупанти забороняють розраховуватися гривнею.

Пенсии начали приносить на дом в рублях. Выдают по 10 тисяч рублей в месяц. В Херсоне запретили обналичивать деньги гривневые.

Окупанти агітують віддавати українських дітей віком від восьми років в оздоровчі табори в Ростові, Анапі, та на анексованому півострові Крим. Місцеві навчальні заклади вони намагаються перевести на російську систему освіти, захоплюючи їхні приміщення та рекламуючи безкоштовну вищу та професійну освіти.