Встановлено особу шпигуна з керівного складу ДКАУ, який зливав секретні дані рф - ЗМІ [ Редагувати ]
Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Про затримання ексзаступника голови ГУР та одного з керівників Державного космічного агентства, повідомило видання "Українська правда" (УП).
Ймовірно, мова може йти про В’ячеслава Ониська. Відповідно до інформації СБУ, він був заступником голови ГУР МОУ, а згодом працював на різних посадах цього відомства.
У 2019 році Онисько розпочав роботу у структурі Державного космічного агентства (ДКАУ) на посаді заступника Начальника Національного центру управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ), а з січня 2022 року очолює відділ регіонального розвитку та координації НЦУВКЗ.
"Він (Онисько) займав кабінет на 8 поверсі приміщення ДКАУ (вул. Московська 8 у Києві), а Володимир Тафтай, керівник агентства — на 6-му. Перетинались на нарадах з різних питань", - підтвердив один з працівників ДКАУ, який зі зрозумілих причин попросив не називати його імені.
За інформацією СБУ, яку оприлюднила "Українська правда", "підозрюваний передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо військово-політичної ситуації в Україні" (джерело — УП). Нагадаємо, що ДКАУ є уповноваженим центральним органом виконавчої влади в державі, який забезпечує реалізацію державної політики у галузі космічної діяльності. Зокрема, є відповідальним за запуск Україною супутників. 13 січня 2022 року, рівно за місяць до початку воєнного вторгнення рф до України, ракетою-носієм Falcon 9 (компанії SpaceX) на орбіту було виведено український супутник Січ-2−30.
Супутник розробляв в рамках Національної космічної програми України, за виконання якої відповідає ДКАУ.
Відповідно до розслідування видання "Заборона", супутник Січ-2−30 "загубився" у відкритому космосі, так і не передавши на Землю жодного знімка. Але на етапі пошуку партнера для запуску супутника українські можновладці проводили перемовини не лише зі SpaceX Ілона Маска, але й з компанією Exolaunch, офіс якої знаходиться у Німеччині, проте її керівний склад переповнено російськими прізвищами, як, наприклад, Жанна Медведєва, віцепрезидент з запусків, яка до Exolaunch працювала на "Роскосмос".
Перемовини про політ саме за участі посередника Exolaunch здійснювались вже тоді, коли Онисько вже працював у ДКАУ. Факт перемовин підтверджував нардеп Дмитро Кисилевський у своєму пості від 7 квітня 2021 року.
Ймовірно, підозрюваний у співпраці з країною-агресором протягом дуже тривалого часу міг мати доступ до стратегічної інформації, міг бути учасником важливих для держави перемовин, а також мав можливість лобіювати інтереси російської сторони. Відтак, відкритим залишається питання про відповідальність керівництва Державного космічного агентства за кадрову політику у стратегічно важливому секторі для екоміки та безпеки України.
по темі
Екс-заступнику голови Головного управління розвідки Міноборони оголосили підозру
СБУ викрила ще 6 колаборантів, які допомагають ворогу на тимчасово окупованих територія
Співробітники СБУ затримали ворожого агента росії, який коригував артобстріли прикордонних районів Сумської області
Співробітника Служби безпеки України викрили на хабар
Служба безпеки викрили декількох хакерів, які діяли проти України