До Тайваню прибула делегація ще однієї країни [ Редагувати ]
До Тайваню з п'ятиденною програмою прибула делегація Литви на чолі з заступницею міністра транспорту та комунікацій Литви Агне Вайчукевічуте. Про це повідомляється у Twitter-акаунті острівної влади.
Бажаємо заступнику міністра транспорту та комунікацій Литви продуктивного п'ятиденного перебування, спрямованого на зміцнення стратегічної співпраці та ділових зв'язків у передових секторах завтрашнього дня.
Раніше повідомлялось, що до складу делегації повинні були увійти литовські офіційні особи та представники галузі електробусів.
Делегація Литви планує відвідати тайванські транспортні агенції та провідних виробників електричних автобусів, щоб вивчити можливості співпраці в галузі виробництва електротранспорту, інтелектуальних, а також екологічних транспортних засобів.
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