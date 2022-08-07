Після кількох місяців лікування за кордоном - до України повертаються сотні маленьких онкопацієнтів. Більшість з них успішно пройшли курс терапії в західних клініках.

А яка ситуація нині в українських медзакладах? Чи вистає медпрепаратів? І як рятують дітей-пацієнтів у такий важкий для країни час? Христина Гашенко розкаже.

У березні сотні онкохворих дітей зі Львова вдалося швидкими вивезти за кордон на лікування. Це діти з усієї України, які потребували негайного лікування. Втім, частина з них таки залишилася у Львові. Серед них 11-річна Софія.

Все будет хорошо. Все скоро закончится и будешь бегать дома, Софиечка!

Алла, мама Софії:

Мы не хотели сами вывозить ее за границу. Тут все хвалят эту больницу. Тут тоже лечлись люди с Харькова. Знакомые.

У дівчинки злоякісна пухлина, яку харківські медики виявили три роки тому. Туди Софію батьки привозили із рідного Торецька, Донецької області. Останній курс лікування дівчинці провели за тиждень до того, як російські війська обстріляли лікарню.

Алла, мама Софії:

14 марта мы выехали и через неделю начали бомбить. Там стекла, все повылетало, и всех детей, которые там оставались при бомбежке и тех начали вывозить. Они знают что там дети онкобольные лежат и теяжелые! Им пофиг куда бить!

Окрім Софії у сім'ї ще шестеро дітей. Залишатись у Торецьку із кожним днем ставало все небезпечніше, розповідає Алла.

Там же начали бомбить и лечение, и очень страшно. Магазины закрыльсь, банки не работают. Скорую не вызвать. Ни света, ни воды нема. На колодец бочками бегали, возили воду. И куда деваться дальше, что б дети с голоду померли. Не!

Софію та ще вісьмох тяжких пацієнтів, які відмовились виїжджати за кордон, прооперував хірург із Туреччини. Операція Софії тривала понад 12 годин і на щастя без повітряних тривог.

Богдан Романишин, завідувач хірургічного відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру:

В пухлині дуже було задієно важливих елементів навколо нижньої щелепи й оце все видалити так, тобто звичайно було проведено видалення половини щелепи.

Зараз у медзакладі лікують 50 дітей із різних регіонів України. Ліків вистачає, кажуть медики. Більшість із них, за раніше підписаними контрактами, постачає держава. Частину - допомагають онкоцентри із Польщі, Німеччини та Італії.

Христина Запоточна, лікар-онколог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру:

Хіміотерапію, в нас є зараз препарати, нам багато препаратів привезли із закордону і ми маємо препарати й можемо проводити хіміотерапію. Хірурги наші працюють і можуть проводити оперативні втручання, немає затримки якоїсь.

За останній місяць з-за кордону в Україну повернулася понад сотня дітей. Більшість із них успішно пройшли лікування. Але, є й такі діти, котрим в міжнародних клініках не допомогти.

Сьогодні в Україні лікування онкохворих дітей ускладнене, кажуть медики.

Роман Кізима, лікар-онколог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру:

Основна проблема - це є безпека і логістика. Іноді наш пацієнт в іншому місті. Нам треба його привезти і тут виникають якісь тривоги, бомбардування. І це жахливо. Це в основному є основна причина чому пацієнти ідуть евакуюватися. Не тому, що вони не можуть лікуватися в Україні.

Щороку українські онкологи фіксують понад тисячу двісті нових випадків онкозахворювань серед дітей.

Христина Гашенко, кореспондентка: