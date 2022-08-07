Міністерство культури та ісламської орієнтації Ірану заборонило жінкам зніматися та з'являтися у рекламі. Заборона поширюється також на використання у відео "жіночих образів". Про це повідомляє телеканал Iran International.

Наприкінці липня відомство повідомило про це у листі, яке отримали іранські школи мистецтва та кіно. Такі самі листи отримали іранські рекламні агенції. Появу жінок в іранській рекламі заборонили відповідно до так званого закону про хіджаб і цнотливість.

Влада Ірану послалася на чинні закони про рекламу, які забороняють будь-яке "інструментальне використання" жінок, чоловіків і дітей. Ця заборона використання людини як "інструменту" діяла завжди, але інтерпретація "інструментального використання" залежить від політичних і релігійних поглядів конкретних президентських адміністрацій.

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Заборону на участь жінок у рекламі запровадили після того, як іранська компанія Domino випустила ролик, де жінка в шейлі (шарф, накинутій на голову; обличчя при цьому відкрито) їде за кермом автомобіля, а потім їсть морозиво, вкрите шоколадною глазур'ю. Ще в одному рекламному відео того ж виробника жінку порівнюють з морозивом.

Влада Ірану подала позов до компанії Domino. На думку місцевої поліції нравів, два цих відео "суперечать суспільним пристойностям", "ображають жіночі цінності", а також ведуть до "пропаганди аморальності" в суспільстві.

Все це відбувається на тлі суперечок про дотримання ісламського дрес-коду та носіння хіджабу. В Ірані хіджаб став обов'язковим для жінок після ісламської революції 1979 року, але багато жінок нехтували цією вимогою.

У липні 2022 року в Ірані ухвалили суворий закон про хіджаб і цнотливість, спрямований проти тих, хто, на думку влади, неправильно носить хіджаб. Згідно з рішенням від 5 липня, жінок зобов'язали носити хустинку на голові, яка закриває волосся, шию та плечі. Поліція почала затримувати всіх, хто порушує нове правило.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року "Талібан" заборонив міняти жінок на речі та насильно видавати заміж.