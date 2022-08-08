Сенатори США закликали Білий дім оголосити росію спонсором тероризму [ Редагувати ]
Сенатори США знову закликали Білий дім внести росію в список країн-спонсорів тероризму.
Про це повідомляє CNN.
З такою пропозицією виступили Річард Блюменталь і Ліндсі Грем.
"Я вважаю, що адміністрація має сказати росії, що ми робимо їх ізгоями, як Іран і Кубу", - заявив Блюменталь.
На початку липня Грем і Блюменталь побували в Києві, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.
Тоді Зеленський подякував сенаторам за потужну двопартійну підтримку з боку США (Грем представляє Республіканську партію, Блюменталь - Демократичну).
"Двопалатна і двопартійна підтримка для України дійсно важлива. Ми її відчуваємо, відчуваємо цю об'єднаність", - сказав український президент в ході зустрічі.
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