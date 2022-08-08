Сенатори США знову закликали Білий дім внести росію в список країн-спонсорів тероризму.

Про це повідомляє CNN.

З такою пропозицією виступили Річард Блюменталь і Ліндсі Грем.

"Я вважаю, що адміністрація має сказати росії, що ми робимо їх ізгоями, як Іран і Кубу", - заявив Блюменталь.

На початку липня Грем і Блюменталь побували в Києві, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Тоді Зеленський подякував сенаторам за потужну двопартійну підтримку з боку США (Грем представляє Республіканську партію, Блюменталь - Демократичну).

"Двопалатна і двопартійна підтримка для України дійсно важлива. Ми її відчуваємо, відчуваємо цю об'єднаність", - сказав український президент в ході зустрічі.