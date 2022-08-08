На Луганщині окупанти посилили мобілізацію. Примусово до лав російської армії призивають вчителів, студентів та навіть літніх людей. Зокрема, на підприємствах керівництву наказали скласти списки з чоловіків і зі старту дати по десять людей від кожної установи. Це інформація від української розвідки.

І така ситуація практично в усіх тимчасово окупованих містах. В російській армії з кадрами, схоже, дуже кепсько. Тому й хапають українських чоловіків просто посеред вулиці. Та чи можна уникнути такої примусової мобілізації? Розбиралася Марина Біленька.

На цих кадрах військові ведуть чоловіка у цивільному до одного з мікроавтобусів. Відео начебто зафільмували в тимчасово окупованому Луганську і поширили у телеграм-каналах. Про чергову хвилю примусової мобілізації днями повідомляла й українська розвідка.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України:

У Луганську за 40 хвилин з ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. А в Алчевську людей хапали просто на вулицях.

За даними ГУР, тотальна примусова мобілізація зараз триває в багатьох окупованих населених пунктах. На вулицях міста Хрустальний, наприклад, чоловіків забирають до військкомату без будь-яких пояснень.

Облави влаштовують і на зупинках громадського транспорту, в медичних та навчальних закладах. Як повідомляє громадська організація "Східна Правозахисна Група", на фронт відправляють усіх: і викладачів, і студентів.

Громадська організація "Східна Правозахисна Група":

Мобілізованих студентів відправляють воювати проти України до Херсонської, Харківської, Запорізької областей. Здебільшого використовують інструмент залякування, якщо студент не приходить до військкомату, то йому "обіцяють" 10 років за ґратами.

Правозахисники стверджують, студентів змушують підписувати академічні відпустки і йти на фронт "добровольцями".

Один з таких учнів з Луганська потрапив до полону ЗСУ.

Пришел в колледж, был паспорт, студенческий билет, читательский билет. Меня упаковали, забрали мой паспорт и увезли на позиции. Я рядовой, медик.

Підготовка нових рекрутів перед відправкою на фронт триває від трьох до семи днів. Потім видають амуніцію зразка Другої світової війни. І вперед.

Українська сторона не раз наголошувала, що жителів тимчасово окупованих територій російська армія використовує як живий щит і гарматне м'ясо. На цих кадрах у селищі Видне неподалік Луганська одночасно ховають понад півсотні так званих "добровольців".

Анна Сорока - голова луганської організації "Меморіал", перший заступник голови так званого МЗС "ЛНР":

Сегодня мы провожаем в путь 58 наших ребят, которые отдали жизнь за нашу родину. И наш долг, сделать все возможное, чтобы имя каждого было установлено, чтобы эти имена были высечены на наших сердцах.

За даними самопроголошеної влади Донецька, з 1 січня по 3 серпня 2022-го року загинули 2 з половиною тисячі озброєних прихильників так званої "ДНР". А так звана "Народна міліція ЛНР" нічого не повідомляє про втрати.

Тим часом, у телеграм-каналах пишуть, що під час активних боїв кількість загиблих військових з ОРДЛО доходила до тисячі за добу. І це неабияка анти мотивація. Перехопленні телефонні розмови - прямий доказ.

Мобілізоване на окупованих територіях військо надзвичайно вигідне росії, кажуть експерти. Бійців практично не забезпечують і не годують. Крім того, росіяни не платять примусово відправленим на війну, адже за документами вони є добровольцями. Бунтувати проти такої мобілізації в так званих ЛДНР намагалися матері і дружини новоспечених солдатів. Утім, безуспішно.

"Народні міліції" так званих республік зараз розслідують сотні справ про дезертирство. Представникам "Східної Правозахисної Групи" відомо про випадки, коли мобілізовані жителі ОРДЛО навіть вистрибують із поїздів, аби тільки не потрапити на фронт.

Ось такі оголошення майорять у всіх громадських місцях на Донбасі. Окупаційна влада розвішує їх з метою залякуванні. Утім, в Міноборони України наголошують, втекти з війська терористів - єдиний вихід вижити. І вчергове нагадують, мобілізовані в армію рф можуть здатися у полон.

Відповідну інструкцію для ворога волонтери та військові поширюють ще із березня.

Подними обе руки вверх, сообщи кто-ты и с какими намерениями, говори громко и четко: полное имя, номер части, род войск, город.

Окупаційна влада мобілізує чоловіків також у тих регіонах України, які були окуповані після 24-го лютого. А Крим - узагалі включили до переліку регіонів рф, зобов'язаних вербувати й фінансово стимулювати добровольців для формування нових батальйонів.

Інститут вивчення війни:

Російські ЗМІ повідомляли, що регіональні чиновники беруть на роботу чоловіків до 50 років (або 60 для окремих військових спеціальностей) на шестимісячний контракт і пропонують зарплату в середньому від 220 - 350 тисяч рублів на місяць (тобто від трьох тисяч сімсот п'ятдесяти до шести тисяч доларів США).

Завдання сформувати добровольчі батальйони отримали усі 85 суб'єктів рф. За даними американського Інституту вивчення війни, в такий спосіб Кремль хоче поповнити лави своєї армії на 34 тисячі душ.

Паралельно в росії триває набір до приватних військових компаній. Саме загони добровольців, які підписали короткострокові контракти з міноборони та Росгвардією, разом із бійцями так званої "ЧВК Вагнера" - серед головних штурмових сил рф на фронті, - передає Бі-бі-сі. Однак і там великі втрати.

Антон Геращенко - радник міністра внутрішніх справ України:

У путіна взагалі-то немає піхоти, яка б наступала, тому що просто фізично ніхто вже не хоче воювати. Вони не роблять мобілізації, бо путін боїться наслідків іміджу для себе в країні і зниження довіри. Тому що народ вже почне прозрівати, коли це буде стосуватися сотень тисяч чоловіків по всій країні.

Втрати рф у цій так званій "спецоперації" вже перевищили втрати Сполучених Штатів за 8 років війни в Іраку. За майже півроку в Україні загинули понад 42 тисячі російських армійців.

Рф використала близько половини своїх тренованих військових та зброї, - заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

За його словами, військові можливості федерації зменшилися суттєво. А оголошення загальної мобілізації, як раніше стверджували військові експерти, ще більше вдарить по іміджу кремля і призведе до невдоволення серед росіян.