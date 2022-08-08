Ігор Левенок провів день з рятувальниками, які працюють на лінії фронту.

Вбивчі пастки від окупантів. Щодня піротехніки знаходять та знешкоджують тонни небезпечних вибухових предметів. Особливо їх багато на окупованих територіях. Розставляють їх російські військові як правило на ґрунтових дорогах уздовж полів або лісосмуг.

Ігор Левенок провів день з рятувальниками, які працюють на лінії фронту. Про роботу, яку самі піротехніки не вважають героїзмом, дивіться далі в його ексклюзивному репортажі.

Ігор Левенок, кореспондент:

Кажуть, що один рік війни, це десять років розмінування. А зважаючи на ту війну, яка нині триває в Україні, то терміни розмінування можна сміливо множити на два, а то й на три рази. Складність у тому, що поки тривають такі інтенсивні бойові дії, тут гуманітарне розмінування не працює. Піротехніки виїжджають тільки на конкретні виклики і роботи у них ой як вистачає…

Ми зустрічаємося у Краматорську. Ранок. Загін державної служби з надзвичайних ситуацій виїжджає на роботу.

Нагадую про дотримання правил безпеки праці під час виконання робіт, під час виконання завдань за призначенням. Водії, неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху і швидкісного режиму. По машинах…

Для них розмінування - це не героїзм, а звичайна робота. Щоранку ось так вони прямують до місць, де люди натрапили на смертоносні знахідки.

Не піддавати себе і оточуючих людей небезпеці. Це прописна істина для рятувальників. Дії відпрацьовані до автоматизму.

Приходиться виїжджати приблизно шість разів на день, можливо більше, можливо менше, в залежності від ситуації на фронті. Ну а максимум? Максимум було близько п'ятнадцяти разів.

Район прифронтового Слов'янська. Дуже часто окупанти застосовують саме касетні снаряди. З реактивних систем розлітаються невеличкі капсули начинені шрапнеллю. Вони розраховані на ураження не техніки, а людей.

По інструкції закладати вибухівку для знешкодження снаряду має одна тільки людина.

Небезпека, є завжди. Тож з богом, як кажуть! Дякую!

В Україні триста тисяч кілометрів квадратних потребують обстеження та розмінування. Це половина площі країни. Донбас нині є найнебезпечнішою територією планети.

Віктор Серомах, речник головного управління ДСНС Донеччини:

З двадцять четвертого лютого відпрацьована майже тисяча заявок, виявлено, вилучено та знищено понад п'ять тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів…

Ось дорога, по якій ми їздили на передову багато разів. А це комбайн, який днями просто виїхав на жнива.

Ігор Левенок, кореспондент:

Ось такою може бути ціна українського хліба. Тисячі гектарів плодородних українських земель нині всіяні смертоносним залізом. І ось результат. Комбайн розпочав жнива і підірвався на міні…

Дистанційне замінування - це заборонена усіма конвенціями тактика. Втім рашистам закони війни не писані.

Андрій Галісєвич, начальник групи піротехнічних робіт ДСНС у Донецькій області:

Такі найважчі випадки, це коли проводиться знищення протипіхотних мін, які в нас, на жаль, вже зустрічаються, вони заборонені Женевськими конвенціями. Це міни ПФМ1-С так звана міна "лепесток". Міни з сейсмодатчиками, також. Дані міни використовує країна агресор. Вони всі знищуються на місті, їх заборонено зрушувати. Також є міни, які реагують на відповідну кількість металу. - Це як? - Наближається металевий об'єкт і спрацьовує за допомогою індукції воно…

Нині в Україні в середньому за добу вибухотехніки вилучають до 6 тисяч небезпечних предметів, обстежують сотні гектарів територій, але роботи у рятувальників щодень тільки додається.