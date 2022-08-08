Ситуація на фронті: актуальна карта бойових дій від британської розвідки [ Редагувати ]
Станом на понеділок, 8 серпня, окупанти продовжують наступальні операції на сході України. Про це свідчить карта бойових дій від Міністерства оборони Великої Британії, опублікована в Twitter.
Водночас українські війська проводять контрнаступ на півдні.
Згідно з даними британської розвідки, війська росії ведуть активний наступ в районі Луганської та Донецької областей. При цьому Збройні сили України призупинили контратаки на Ізюмському напрямку. У цьому районі росія поки утримує позиції.
Що стосується південного фронту, то там українські сили намагаються просуватися на кордоні Миколаївської області і вздовж правого берега Дніпра. ЗСУ завдають високоточних ударів по тилових позиціях росіян. Особливо під обстріли потрапляють мости і переправи.
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