Станом на понеділок, 8 серпня, окупанти продовжують наступальні операції на сході України. Про це свідчить карта бойових дій від Міністерства оборони Великої Британії, опублікована в Twitter.

Водночас українські війська проводять контрнаступ на півдні.

Згідно з даними британської розвідки, війська росії ведуть активний наступ в районі Луганської та Донецької областей. При цьому Збройні сили України призупинили контратаки на Ізюмському напрямку. У цьому районі росія поки утримує позиції.

Що стосується південного фронту, то там українські сили намагаються просуватися на кордоні Миколаївської області і вздовж правого берега Дніпра. ЗСУ завдають високоточних ударів по тилових позиціях росіян. Особливо під обстріли потрапляють мости і переправи.