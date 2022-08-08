Влада Запорізької області закликає мешканців евакуюватися: як готуються зустрічати ворога українські бійці [ Редагувати ]
Влада Запорізької області закликає мешканців евакуюватися. Адже нашим бійцям надзвичайно важко захищати міста та села, де досі залишаються сотні чи навіть тисячі людей. До того ж розвідка попереджає - ворог має намір і далі наступати на Запорізькому напрямку.
Наступний матеріал, створений спільно з колегами з Військового телебачення, - з позицій наших захисників у Запорізькій області. Як живуть на передовій та як готуються зустрічати ворога українські бійці - дивіться!
Запорізька область. Машина везе нас туди, де тримають оборону наші бійці. Хлопці добре сховалися серед дерев. Не знаючи, де розташовані позиції, їх просто не знайти.
Позивний "Партак", військовослужбовець Збройних сил України:
Тримаєм оборону, коригуєм вогонь артилерії. Криють нас добре, зі всіх видів озброєння і калібрів. По даним розвідки, планується у них, скупчення техніки відбувається, нарощення запасів боєприпасів. Зробимо усе можливе. Зустрінемо орків, як потрібно.
Хлопці тут тримають оборону вже досить давно. Та попри постійні атаки, серед бійців нема навіть поранених, каже військовий медик. Знову ж таки, бо облаштували надійні позиції та вчасно реагують на ворожі удари.
Позивний "Док", військовослужбовець Збройних сил України:
На даний час 300-х немає, тому це профілактичні роботи. Наприклад, звозити до стоматолога, або інші якісь ліки надавати.
Просто під час зйомки від розвідки надходить повідомлення про загрозу ракетного удару. Ми ховаємося у бліндажі. Хлопці розповідають нам, як облаштувалися. А повернувшись на вулицю, показують свою польову кухню.
Олег Грицун, воєнний кореспондент:
Хлопці собі облаштували польову кухню. Стіл - ящик з під РПК. І такі імпровізовані лавочки з під боєприпасів. Тушонка, всякі крема-паштєти, м'ясо. Тобто з забезпеченням все добре.
Також наші бійці постійно тримають себе у фізичній формі. Облаштували перекладину і роблять не менш як один підхід на день. І це теж допомагає зберігати бойовий дух та віру у перемогу.
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