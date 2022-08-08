Обстріл Харкова: десятки снарядів не розірвалися [ Редагувати ]
У понеділок вранці, 8 серпня, під час обстрілу Павлового Поля Харкова не вибухнули 22 касетні снаряди. Про це у Facebook повідомляє начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
Рашисти вранці обстріляли район Павлового Поля з РСЗВ "Ураган". Касетні снаряди. На щастя, понад 22 касетні снаряди не вибухнули.
Болвінов зазначив, що якби снаряди розірвалися, жертв могло бути значно більше.
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