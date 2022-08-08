Підозру у вчиненні державної зради за ​​Харківські угоди, яка сприяла Росії в окупації АР Крим, отримав колишній міністр оборони України Михайло Єжель. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Адмірал, який свого часу був Головнокомандувачем Військово-Морських Сил України й розумів всі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації Угоди між Україною та рф з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України від 21 квітня 2010 року, т.з. Харківських угод.

Проєкти Харківських угод міністр Єжель погодив навіть не відвідавши засідання Кабінету Міністрів України 21 квітня 2010 року, на якому вони обговорювались, а також без проведення обов’язкової правової експертизи щодо відповідності проєкту Угоди Конституції та законам України.

Через це були створені умови для продовження перебування чорноморського флоту рф на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил російської федерації, модернізації та заміні корабельного складу, літальних апаратів, основних озброєнь чорноморського флоту російської федерації, які перебували на території України та надалі були використані під час анексії АР Крим та міста Севастополя у 2014 році, замість їх зменшення та виведення з території України, відповідно до умов базових Угод.

Колишній міністр підозрюється у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року у Харкові Віктор Янукович підписав від імені України угоду між Україною та російською федерацією. Цим документом на 25 років продовжили строк перебування чорноморського флоту рф у Севастополі. Зробив він це під приводом отримання знижки на природний газ.

У 2021 році про підозру за вчинення державної зради вже повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову, які оголошені в розшук.

У липні 2022 року про підозру повідомлено колишнім міністрам юстиції Олександру Лавриновичу та закордонних справ Костянтину Грищенку у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації Харківських угод.