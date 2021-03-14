СБУ за дорученням Ради нацбезпеки і оборони почала досудове розслідування обставин підготовки і ратифікації у 2010 році "Харківських угод". Експерти в ефірі "Подробиць тижня" на телеканалі "Інтер" спрогнозували, чи покарають депутатів за державну зраду.

"Ми зараз говоримо про те, що може бути. Вони як поставили питання - "Відповідальності за голосування". Відповідальності за голосування бути не може. Якщо вони доведуть що у 2010 році вони дійсно здійснили державну зраду, тоді так, покарання буде, але це може бути - один, два депутати. Але питання було в тому, що перевірять всіх за сам факт голосування. Депутати несуть відповідальність за свої заяви, які містять угрози наклепу, та за свої голосування. Але ті обставини 2010 року, а зараз 21 рік, і говорити що їх можна легко довести, я не розумію як", - каже політичний експерт Богдан Бондаренко.

Політичний експерт Тарас Загородній нагадав, що у 2010 році у депутатів була депутатська недоторканість і до відповідальності притягнути неможливо було.

"Мені здається, тут було бажання охопити всіх, але мені здається тут більше гра проти Петра Олексійовича (Порошенка - ред.), але намагання показати що ми патріотичні, і шукаємо чому держава опинилася в такому стані. Але таке широке коло людей, в даному випадку у мене викликає сумніви, що воно дійде до покарання", - каже Загородній.