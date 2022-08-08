Окупанти обстріляли Сумську область, є жертви [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
У громадах Сумської області нарахували понад 130 "прильотів" за добу. Росіяни використовували різну зброю, внаслідок чого є жертва серед цивільних.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За словами Живицького, росіяни били Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах.
Використовуючи ствольну та реактивну артилерію, а також міномети та стрілецьку зброю, російська армія обстріляла село Катеринівка, внаслідок чого загинула місцева мешканка.
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