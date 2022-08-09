Зеленський закликає до нових санкцій за загрозу ядерної катастрофи [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Проти російської федерації та усієї її атомної галузі повинні бути введені нові санкції через обстріли Запорізької АЕС.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Він зазначив, що міжнародна спільнота вже реагує на ядерний шантаж рф, але потрібно пришвидшувати дії у відповідь.
"Росія не зважатиме на слова і занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста і усієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що світ має пам'ятати, що ЗАЕС - це найбільша атомна станція в Європі.
"Чорнобильська катастрофа - це вибух в одному реакторі. Запорізька АЕС - це шість енергоблоків", - додав він.
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