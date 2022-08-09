У Сеулі через зливи загинули семеро людей, ще шестеро зникли безвісти. Дев'ятеро людей отримали травми. Про це повідомляє агентство Yonhap.

У столиці Південної Кореї та прилеглих містах затоплено будинки, транспорт та метро. В одному з районів зафіксовано 141,5 мм опадів за годину.

Зливи затопили дороги та будинки, сталося відключення електроенергії, зупинялася робота метро. 163 людини залишилися без житла.

Нинішні зливи у Південній Кореї називають найсильнішими за 80 років.

Нагадаємо, що Південна Корея відмовила Україні у постачанні летальної зброї.