У Південній Кореї через зливи загинуло семеро людей (відео) [ Редагувати ]
У Сеулі через зливи загинули семеро людей, ще шестеро зникли безвісти. Дев'ятеро людей отримали травми. Про це повідомляє агентство Yonhap.
У столиці Південної Кореї та прилеглих містах затоплено будинки, транспорт та метро. В одному з районів зафіксовано 141,5 мм опадів за годину.
Зливи затопили дороги та будинки, сталося відключення електроенергії, зупинялася робота метро. 163 людини залишилися без житла.
Нинішні зливи у Південній Кореї називають найсильнішими за 80 років.
Нагадаємо, що Південна Корея відмовила Україні у постачанні летальної зброї.
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