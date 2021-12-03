Таку толоку влаштовують щорічно, але останні два роки через пандемію її не проводили.

Масове приготування кімчі - традиційної корейської страви - влаштували в Сеулі. Куховарити зібралось більше сотні волонтерів. А готові наїдки роздали нужденним.

150 людей зібралися довкола одного з буддійських храмів у Сеулі, щоб приготувати традиційну корейську страву - кімчі. Таку толоку влаштовують щорічно, але останні два роки через пандемію її не проводили.

Кім Ке Ен, волонтерка:

Ми не мали змоги провести цей щорічний захід останні два роки через коронавірус, тому бути сьогодні тут - справді зворушливо. І це неабияка радість.

Кімчі - це гостра овочева страва. Яку традиційно готують з пекінської капусти, селери, баклажанів, редьки чи огірків. Загалом є понад 20 варіацій рецепту кімчі. Та головними в страві залишаються спеції. До кімчі зазвичай додають сіль, часник, імбир, цибулю і червоний перець. Саме перцю "чилі" в цій страві корейці не шкодують. Техніка приготування проста: змішати всі спеції й щедро обмастити ними капусту. Аби смак був виразнішим, страві дають "настоятися".

До справи підійшли відповідально. Учасники були не лише в масках, а й у рукавицях, фартухах та спеціальні головних уборах. Таке масове приготування кімчі мало благодійну мету. Половину наготовленого волонтери віддали малозабезпеченим сім'ям та літнім людям.

Вонмьон, головний монах храму Джогеса:

Ми проводимо цей захід, щоб дати надію та підбадьорити людей похилого віку, які потребують догляду, а також самотніх і тих, хто хворіє на коронавірус.

Решту страви залишили представникам храму, які організували захід, також не оминули увагою й інші буддійські установи.

-Дуже чудово, що храм влаштовує цю подію, щоб поділитися з громадою. Ми беремо участь із гордістю.

А ділитися було чим, адже наготували чимало. Лише капусти знадобилося понад 8 тисяч (!) кілограмів.